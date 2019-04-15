Леганес – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Прімери

Леганес приймає мадридський Реал у матчі 32 туру чемпіонату Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на Футбол 24.

Матч 32-го туру іспанської Прімери Леганес – Реал Мадрид стартує о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде проведена на Футбол 24. Андрій Лунін не зіграє через умови оренди, а Василь Кравець не потрапив у заявку.

Пеллегріно: Лунін ще отримає свій шанс у деяких матчах сезону

Стартові склади команд:

Леганес: Куельяр – Ньйом, Бустінса, Омеруо, Сіовас, Сілва – Весга, Перес, Ерасо – Карільйо, Брейтвейт

Запасні: Прієто, Хуанфран, Ресіо, Ель-Жар, Тарін, Сантос, Ен-Несірі

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Начо, Марсело – Вальверде, Каземіро, Модріч – Іско, Бензема, Асенсіо

Запасні: Зідан, Вальєхо, Бейл, Васкес, Льоренте, Одріосола, Себальйос

"Марсело виглядав так, наче приїхав із села від бабусі": Василь Кравець – про гру з Реалом і Атлетіко та інтерес Динамо