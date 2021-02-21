Союз європейських асоціацій призначив арбітрів на протистояння Лаціо та Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Першу зустріч підопічних Фліка та Індзагі розсудить бригада арбітрів на чолі з ізраїльтянином Орелем Грінфельдом. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Борусія Д розгромила Шальке, Айнтрахт здолав Баварію і продовжив безпрограшну серію до десяти матчів

Головному рефері обслуговувати поєдинок допоможуть Рой Хассан та Ідан Ярконі. За VAR відповідатиме іспанець Хуан Мартінес, а роль четвертого арбітра виконуватиме Рой Райншрайбер з Ізраїлю.

Зауважимо, перша зустріч Лаціо та Баварії відбудеться вже 23 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 17 березня.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео