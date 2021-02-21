Союз европейских ассоциаций назначил арбитров на противостояние Лацио и Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первую встречу подопечных Флика и Индзаги рассудит бригада арбитров во главе с израильтянином Орелом Гринфельдом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главному рефери обслуживать поединок помогут Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR будет отвечать испанец Хуан Мартинес, а роль четвертого арбитра будет выполнять Рой Райншрайбер из Израиля.

Заметим, первая встреча Лацио и Баварии состоится уже 23 февраля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 17 марта.

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