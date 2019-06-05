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Збірна України прибула до Львова на матчі проти Сербії та Люксембургу

19:50 926 Читать на русском
Збірна України прибула до Львова на матчі проти Сербії та Люксембургу
Збірна України прибула у Львів / УАФ

Збірна України вже перебуває у Львові, де зіграє два матчі кваліфікації до Євро-2020.

 

Близько 18-ї години 5-го червня літак з гравцями національної команди приземлився у Львові. До столиці Галичини прибули усі 26 гравців, які закінчили збір у Харкові, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Завтра, 6-го червня, головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко проведе передматчеву прес-конференцію, а команда потренується на Арені Львів.

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Нагадаємо, "жовто-сині" зіграють з Сербією та Люксембургом у Львові у рамках кваліфікації на Євро-2020. Матчі відбудуться 7-го та 10-го червня відповідно, обидва поєдинки розпочнуться о 21:45.

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