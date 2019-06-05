Сборная Украины прибыла во Львов на матчи против Сербии и Люксембурга

Сборная Украины уже находится во Львове, где сыграет два матча квалификации к Евро-2020.

Около 18 часов 5 июня самолет с игроками национальной команды приземлился во Львове. В столицу Галичины прибыли все 26 игроков, которые закончили сбор в Харькове, сообщает официальный сайт УАФ.

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Завтра, 6 июня, главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко проведет предматчевую пресс-конференцию, а команда потренируется на Арене Львов.

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Напомним, "желто-синие" сыграют с Сербией и Люксембургом во Львове в рамках квалификации на Евро-2020. Матчи состоятся 7-го и 10-го июня соответственно, оба поединка начнутся в 21:45.