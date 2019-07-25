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Макаров пояснив, чому саме МФК Металург замінив Арсенал-Київ у Першій лізі

09:21 427 Читать на русском
Макаров пояснив, чому саме МФК Металург замінив Арсенал-Київ у Першій лізі
МФК Металург / Фото з відкритих джерел

Президент ПФЛ Сергій Макаров обгрунтував присутність МФК Металург у Першій лізі.

"Є підсумки сезону, є клуб, який програв у плей-офф. Металург був першим претендентом, і в демократичному голосуванні перемогла точка зору, що він проходить в Першу лігу.

"Перша ліга може транслюватись на ТБ, ведемо перемовини з одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров

Ми згадували схожі прецеденти. Влітку 2018-го Полтава виходила в Прем'єр-лігу, обігравши Чорноморець. Коли Полтава відмовилася від участі в УПЛ її місце зайняв Чорноморець.

Схожа ситуація була раніше, коли Дніпро вилетів з УПЛ, наклалися санкції ФІФА, і вони транзитом впали одразу в Другу лігу. У Першій лізі було на одну команду менше. Тоді чемпіонат поповнив так само той, хто програв плей-офф – ФК Балкани", – сказав Макаров в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Арсенал-Київ знявся зі змагань Першої ліги. Вакантне місце посів МФК Металург.

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Теги
Перша ліга Арсенал-Київ Арсенал-Київ Сергій Макаров МФК Металург МФК Металург
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