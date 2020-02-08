Кривцов зізнався, що Шахтар не акцентує увагу на підготовці до матчу проти Бенфіки

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів про підготовку команди на тренувальних зборах в Туреччині.

"З цими тренерами ми вперше проводимо зимове міжсезоння, а, як відомо, у кожного штабу свій підхід. Перша частина зборів була орієнтована на фізичну підготовку, а в другій – акцент на тактику.

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Зараз інтенсивність на тренуваннях в футбольних вправах зростає, і при цьому всі нормально себе почувають – ні у кого нема втоми. Ми плавно підходимо до своєї найкращої форми.

Напевно, у всіх в підсвідомості ця найближча зустріч в Лізі Європи, але ми поки справді не зациклюємось конкретно на Бенфіці", – сказав Кривцов в коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже 20 лютого в Харкові, початок о 19:55.

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