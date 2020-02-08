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Кривцов признался, что Шахтер не акцентирует внимание на подготовке к матчу против Бенфики

16:57 11 Читати українською
Кривцов признался, что Шахтер не акцентирует внимание на подготовке к матчу против Бенфики
Сергей Кривцов / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал о подготовке команды на тренировочных сборах в Турции.

 

"С этими тренерами мы впервые проводим зимнее межсезонье, а, как известно, у каждого штаба свой подход. Первая часть сборов была ориентирована на физическую подготовку, а во второй – акцент на тактику.

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Сейчас интенсивность на тренировках в футбольных упражнениях растет, и при этом все нормально себя чувствуют – ни у кого нет усталости. Мы плавно подходим к своей лучшей форме.

Наверное, у всех в подсознании эта ближайшая встреча в Лиге Европы, но мы пока действительно не зацикливаемся именно на Бенфике", – сказал Кривцов в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже 20 февраля в Харькове, начало в 19:55.

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Теги
Шахтер Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов Лига Европы Зимние сборы Шахтер - Бенфика
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