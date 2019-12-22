Кравець знову забив за Кайсеріспор – команда українця розгромно програла одному з лідерів чемпіонату Туреччини

В 16 турі турецької Суперліги Істанбул Башакшехір на виїзді розгромив Кайсеріспор.

Чемпіонат Туреччини, 16 тур

Кайсеріспор – Істанбул Башакшехір – 1:4

Голи: Кравець, 38 – Мігел Лопеш, 5, автогол, Кула, 10, автогол, Ба, 48, Алексіч, 90+3.

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Вже на 5 хвилині Елджеро Еліа прорвався по лівому флангу і виконав навіс на Дембу Ба, у боротьбі з яким португалець Мігел Лопеш переправив м'яч у власні ворота. Ще через 5 хвилин другий автогол у матчі забив Кула, який невдало підставився під удар Вішчі. Наприкінці першого тайму гол Артема Кравця відродив інтригу в матчі – українець майстерно пробив головою після навісу Ачара. Цей гол став для Кравця третім у чотирьох останніх матчах за Кайсеріспор.

Одразу після перерви гості зі Стамбула забили втретє: Демба Ба класним ударом в один дотик завершив затяжну атаку Башакшехіра. Крапку в матчі поставив Алексіч, який у компенсований час розстріляв ворота Кайсеріспора з 13 метрів.

Після цієї поразки Кайсеріспор залишився на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Туреччини. Істанбул Башакшехір посідає друге місце, відстаючи від Сівасспора на 4 очки.

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Гол Артема Кравця: