Гент врятувався від поразки з Брюгге в битві українців – Соболь віддав гольовий пас на екс-форварда Зорі

Гент з Яремчуком та Пластуном у складі розписав нічию в матчі 20-го туру проти Брюгге Соболя. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 20-й тур

Гент – Брюгге – 1:1

Голи: Оджіджа-Офое, 73 – Бонавентуре, 57

Поєдинок 20-го туру Ліги Жупіле Гент – Брюгге зібрав на полі одразу 4 українців (Яремчук, Пластун та Соболь вийшли у стартових складах своїх команд, Безус вийшов лише на заміну). Перший тайм пройшов без голів, а от у другій половині гості вийшли уперед. Гольова атака Брюгге не залишилась без українського сліду: Соболь після розіграшу кутового класно навісив, а екс-форвард Зорі Бонавентуре потужним ударом головою відкрив рахунок у матчі. Однак Гент відігрався ближче до завершення гри, Оджіджа-Офое реалізував вихід віч-на-віч.

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Таким чином, Брюгге очолює чемпіонат Бельгії, маючи в активі 46 очок, Гент з 36 пунктами посідає третю сходинку.