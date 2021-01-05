Коньяспор выдал шикарный матч с Галатасараем, который завершился победой 4:3. К положительному результату присоединился и украинец Артем Кравец.

Суперлига Турции, 17-й тур

Коньяспор – Галатасарай – 4:3

Голы: Дачи, 41, 46, Демирок, 82 (пен), Кравец, 90+2 – Дьянь, 45+2, 77 (пен), Каглаян, 90+5

Нереализованный пенальти: Дьянь, 76

Удаление: Картал, 78 (К)

Коньяспор дома принимал одного из лидеров чемпионата Турции – Галатасарай. За несколько минут до перерыва команды обменялись голами, а в дебюте второго тайма "зелено-белые" вышли вперед. Сразу после этого на поле появился Артем Кравец и началась настоящая феерия.

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Галатасарай забил с пенальти – одноклубник украинца тоже ответил с 11-метрового. После Артем в своем стиле забил, приняв мяч и переиграв голкипера. Казалось, что это уже конец, однако "львы" отыграли один гол на 90+5. Финальный свисток все же зафиксировал победу Коньяспора – 4:3.

К слову, Артем отличился голом во втором матче подряд. Его "орлы Анатолии" расположились на 8 строчке с 22 очками. Галатасарай опустился на 4 позицию с 30 зачетными баллами.

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Видео гола Кравца: