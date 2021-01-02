Коньяспор у матчі 16-го туру турецької першості поступився Хатайспору. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 16-й тур

Хатайспор – Коньяспор – 2:1

Голи: Бупендза, 43, 69 – Кравець, 33

Коньяспор повів у рахунку в першому таймі, коли Скубіц головою переправив м'яч у центр штрафного, а Кравець також головою забив свій уже 6-й гол у поточному чемпіонаті. Втім, ще до перерви Бупендза вирівняв становище, а у середині другої половини він же приніс перемогу Хатайспору.

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Таким чином, Коньяспор з 19 очками залишився одинадцятим, Хатайспор набрав 27 пунктів та піднявся на 5 місце.

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