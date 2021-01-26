"Вважаю Скрипника найкращим тренером України. При всій повазі до Луческу, Каштру, до всіх тренерів. З тієї сміливістю і настроєм, з якими грає Зоря – найкраща команда. Навіть Шахтар із його виконавцями, але для мене Зоря – найсильніша команда.

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На 99% впевнений, що Зоря посяде третє місце в УПЛ. Дуже подобається, як поводиться Скрипник. Не скаржиться, що коронавірус. Немає ниття. Мені здається, це європейський стиль. Не треба далеко їздити на стажування. Найлегший шлях – поїхати до Скрипника", – зазначив Кравченко у програмі Вмикай підігрів на ТК "Футбол".

До слова, Зоря під керівництвом Скрипника посідає четверте місце у чемпіонаті України на момент зимової паузи, маючи в активі 20 очок.

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