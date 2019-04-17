Кравченко – про матч СК Дніпро-1 та Шахтаря: Аутсайдер постарається створити сенсацію

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу України з Шахтарем.

"Шанси СК Дніпро-1 в матчі з Шахтарем? Шансів небагато, але вони є. Для нас це вже досягнення – що СК Дніпро-1, будучи командою спочатку Другої, а потім і Першої ліги, двічі поспіль пробивався у півфінал турніру. А наш наставник Дмитро Михайленко з Дніпром в 2017 році виходив в півфінал.

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Ми стали сильнішими, і якщо не ставити завдання потрапити у фінал, то і на поле нема чого виходити. Точно знаю, що на СК Дніпро-1 нічого не буде тиснути. Аутсайдер постарається створити сенсацію. До того ж у "гірників" гру пропускають Марлос і Мораєс. А якби ще були відсутні Ісмаїлі і Тайсон, то шанси були б приблизно рівні (посміхається).

Що може зіграти на користь СК Дніпро-1? Більшу частину часу нам СК Дніпро-1, напевно, доведеться присвятити обороні, до чого ми в Першій лізі не звикли, але головне, не боятися грати з Шахтарем. У таких поєдинках і без удачі ніяк. Для СК Дніпро-1 це великий досвід, я вірю, що наша команда в поточному сезоні заробить путівку в Прем'єр-лігу", – цитує Кравченка Команда№1.

До слова, у матчі між СК Дніпро-1 та Шахтарем Сергій Кравченко не зіграє через травму. Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України зіграють сьогодні, 17 квітня, стартовий у матчі пролунає о 18:30.

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