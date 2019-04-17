СК Дніпро-1 – Шахтар: Михайленко порівняв манеру гри команд

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

"Гра з Шахтарем міцно вибивається із загального ряду. У чемпіона дуже високий рівень командної гри і найсильніший в країні підбір виконавців. В останні роки команда Паулу Фонсека виграє на внутрішній арені майже всі можливі титули.

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Тому наше завдання – вийти на поле без страху і показати максимально якісну гру. Ми розуміємо, що на стадіон прийде багато вболівальників, що додасть мандражу і підвищить рівень відповідальності за кожну дію.

Середній відсоток володіння м'ячем у нас більше шістдесяти, як у Шахтаря – в УПЛ. Ми звикли грати в схожому стилі, тому, якщо ситуація змусить порівнювати і забивати, ризик буде доречний. Основне завдання – залишатися в грі якомога довше, зберігаючи комфортний і гідний для себе рахунок.

Шахтар оголосив заявку на матч із СК Дніпро-1

Матч з Зорею показав, в якому порядку резервісти, а особливо Тете. Ну і Віктор Коваленко трохи нижче своєї звичної позиції виглядає дуже переконливо.



Загалом, відсутність лідерів Шахтаря як мінімум не збільшує наші шанси. У молоді суперника і того ж Соломона з'являється прекрасна можливість проявити себе у відповідальному матчі", – сказав Михайленко Спорт-Експрес.