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Красніков: Тайсон вже декілька років є найкращим гравцем УПЛ

18:41 315 Читать на русском
Красніков: Тайсон вже декілька років є найкращим гравцем УПЛ
Євген Красніков / UA-Football

Віце-президент Динамо Євген Красніков прокоментував виліт київського клубу з Кубка України від Шахтаря.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Щодо епізоду з голом у ворота Динамо, то не можна не відзначити Тайсона. Як і в останньому матчі в чемпіонаті, так і в Кубку Тайсон змусив захисника зробити помилку, і створити стовідсотковий момент для Мораєса. Тайсон – це гравець, який сам може вирішити долю матчу. Як зараз модно говорити, він футболіст, який дійсно робить різницю.

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На моє переконання, Тайсон кілька років безсумнівно є найкращим футболістом чемпіонату України. Хоча, наскільки я пам'ятаю, цю нагороду йому ще жодного разу не вручали. Це мене дуже дивує", – розповів Красніков в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, що Динамо у серії пенальті програло Шахтарю в 1/4 фіналу Кубка України. Одинадцятиметрові не реалізували Володимир Шепєлєв і Віталій Миколенко.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Кубок України Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Євген Красніков
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