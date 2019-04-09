Циганик: Не знаю, що має статись, аби Гармаш залишився в Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився думками з приводу вилучення Дениса Гармаша в 1/4 фіналу Кубка України, а також про його майбутнє в Динамо.

"У тому епізоді, коли вилучили Гармаша, було помітно, що Мораєс зіграв на слабких сторонах Дениса. Гармаш – абсолютно неадекватний на футбольному полі. Я не знаю, як це пояснити і я не знаю, чи має право такий футболіст бути у складі одного з лідерів українського футболу. Я колись казав, якщо Гармаш не змінить свого ставлення до футболу, то його віддадуть або продадуть – були певні варіанти.

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У матчі проти Шахтаря він був одним з героїв до вилучення, оскільки забив м'яч і добре працював. Але в голові повинно щось бути, аби цього не робити. Ми бачимо, що Гармаш не виріс і не зробив тих висновків, які повинен був зробити. Не знаю, що має статись, аби Гармаш залишився у Динамо на наступний сезон. Я думаю, що керівництво клубу зробило певні висновки, і вони будуть для Дениса не дуже оптимістичними", – поділився Циганик в ефірі програми #ЦиганикLive.

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