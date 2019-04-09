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Циганик: Не знаю, що має статись, аби Гармаш залишився в Динамо

18:15 1030 Читать на русском
Циганик: Не знаю, що має статись, аби Гармаш залишився в Динамо
Вилучення Гармаша / Футбол 24

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився думками з приводу вилучення Дениса Гармаша в 1/4 фіналу Кубка України, а також про його майбутнє в Динамо.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"У тому епізоді, коли вилучили Гармаша, було помітно, що Мораєс зіграв на слабких сторонах Дениса. Гармаш – абсолютно неадекватний на футбольному полі. Я не знаю, як це пояснити і я не знаю, чи має право такий футболіст бути у складі одного з лідерів українського футболу. Я колись казав, якщо Гармаш не змінить свого ставлення до футболу, то його віддадуть або продадуть – були певні варіанти.

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У матчі проти Шахтаря він був одним з героїв до вилучення, оскільки забив м'яч і добре працював. Але в голові повинно щось бути, аби цього не робити. Ми бачимо, що Гармаш не виріс і не зробив тих висновків, які повинен був зробити. Не знаю, що має статись, аби Гармаш залишився у Динамо на наступний сезон. Я думаю, що керівництво клубу зробило певні висновки, і вони будуть для Дениса не дуже оптимістичними", – поділився Циганик в ефірі програми #ЦиганикLive.

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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Динамо Динамо Ігор Циганик Відеоновини Денис Гармаш Денис Гармаш
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