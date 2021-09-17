Гент володів ініціативою в першому таймі, а одним з найпомітніших гравців став Роман Безус, який допомагав партнерам, створюючи моменти.

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Вдалось забити лише по перерві – після закидання українця Лемаїч в один дотик переправив м'яч у ворота Флори. Цікаво, що цей гол став єдиним у зустрічі. Таким чином, Гент набрав 3 очки та разом з Партизаном став лідером групи B.