Гент минимально обыграл Флору в рамках 1-го матча группового этапа Лиги конференций, а Роман Безус отдал результативную передачу. Смотрите видео гола и обзор матча Флора – Гент.

Гент владел инициативой в первом тайме, а одним из самых заметных игроков стал Роман Безус, который помогал партнерам, создавая моменты.

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Удалось забить лишь после перерыва – после заброса украинца Лемаич в одно касание переправил мяч в ворота Флоры. Интересно, что этот гол стал единственным во встрече. Таким образом, Гент набрал 3 очка и вместе с Партизаном стал лидером группы B.