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Ковалець: Олександрія програла незаслужено – ми виглядали краще за Вольфсбург

08:00 457 Читать на русском
Ковалець: Олександрія програла незаслужено – ми виглядали краще за Вольфсбург
Кирило Ковалець / фото: Олександрія

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець поділився очікуваннями після матчу групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга (0:1).

 
Ваут Вегхорст 45+1’
45+1’ Ваут Вегхорст

"Передусім, хочу дуже подякувати вболівальникам. Такі приємні емоції. Навіть під час розминки йшли мурашки по шкірі, а під час гри – щось неймовірне. Могли здобути кращий результат проти Вольфсбурга. Гра вдавалася, як і всі домашні.

Олександрія – Вольфсбург – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Основну частину матчу ми виглядали навіть краще за суперника. Якщо не рахувати пенальті, в Олександрії було більше шансів перемогти. У роздягальні всі дуже засмучені, бо поразка не по грі. Дуже прикро. Але не хнюпимося. Попереду важливий матч проти Десни.

Травма? Пішов у підкат з Брумою, він вдарив мені у гомілкостоп. А ще послизнувся. Позиція центрфорварда? Нормальна позиція, треба приносити команді користь там, де поставив тренер. Як будемо налаштовуватися на Гент без турнірної мотивації? Як на будь-який інший матч. Це престиж нашої країни, нашого клубу, президента Олександрії. Гратимемо тільки на перемогу", – сказав Ковалець.

Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи – експеримент Шарана провалився, а Вольфсбург переміг заслужено

Джерело: Футбол 24
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Ліга Європи Олександрія - Вольфсбург Олександрія Олександрія Кирило Ковалець Кирило Ковалець
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