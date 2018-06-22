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Ковалець може стати гравцем Десни

14 червня 17:20 446 Читать на русском
Ковалець може стати гравцем Десни
Кирило Ковалець / Фото ФК Чорноморець

Екс-півзахисник Чорноморця Кирило Ковалець потрапив у коло інтересів Десни.

Кирило Ковалець, який нещодавно покинув одеський Чорноморець, найближчим часом може підписати контракт з чернігівською Десною, повідомляє footboom.

За інформацією видання, півзахисника намагалась підписати Олександрія, проте сторони не змогли домовитись.

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Десна вже встигла підписати воротаря Євгена Паста і захисника Андрія Гітченко, та ще має намір посилити позиції нападника і центрального хавбека, а також придбати ще двох гравців в оборону.

В минулому сезоні Кирило провів за Чорноморець 29 матчів, забив три голи і відзначився 6 асистами.

Теги
Чорноморець Чорноморець Трансфери Трансфери чемпіонату України Десна Десна Кирило Ковалець Кирило Ковалець
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