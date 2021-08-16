Ніко Ковач ще тиждень тому назвав саме Шахтар фаворитом протистояння, пообіцявши, що його команда дасть супернику гідну відсіч.

"Монако удвічі дорожчий за Шахтар, але для мене це багато не означає": Срна оцінив шанси на вихід у групу Ліги чемпіонів

"Ковач – хитрий хорват із Німеччини. Він сказав, що Шахтар сильніший за Монако. Я скажу, що Монако сильніший за Шахтар. Шанси 50/50. Все вирішиться в Харкові", – сказав Срна у ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар і Монако у очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже завтра, 17 серпня, на території князівства. Поєдинок у Харкові запланований на 25 серпня.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа