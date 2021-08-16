"Ковач – хитрий хорват із Німеччини": Срна закликає не піддаватися на маніпуляції суперника Шахтаря
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна відреагував на слова головного тренера Монако.
Ніко Ковач ще тиждень тому назвав саме Шахтар фаворитом протистояння, пообіцявши, що його команда дасть супернику гідну відсіч.
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"Ковач – хитрий хорват із Німеччини. Він сказав, що Шахтар сильніший за Монако. Я скажу, що Монако сильніший за Шахтар. Шанси 50/50. Все вирішиться в Харкові", – сказав Срна у ефірі програми Великий футбол.
Нагадаємо, Шахтар і Монако у очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже завтра, 17 серпня, на території князівства. Поєдинок у Харкові запланований на 25 серпня.
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