"Я не говорив з Ковачем після жеребкування. Не хочу його чіпати, хоча добре знаю його. Зараз у нього повна концентрація на Шахтарі. Я з ним грав, і проти нього грав, потім він мене тренував. Був хороший футболіст, а тепер тренер. Всюди дає результат.

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Що можу сказати про Монако... Ця команда удвічі дорожча за Шахтар, але для мене це багато не означає. Ця команда на рівних боролась з ПСЖ, Ліллем. Поважаємо їх, але шанси 50 на 50", – заявив Срна у ефірі Великого футболу.

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Додамо, що перша зустріч між Монако і Шахтарем відбудеться 17 серпня, а матч-відповідь – 25-го.

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