"Спершу потрібно підготуватися до Лор'яна, а потім думати про Шахтар. Ми побачили в минулому сезоні, наскільки це класна команда, вони двічі обіграли Реал, у них чимало бразильців, новий тренер Роберто Де Дзербі.

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Це найскладніша команда, з якою нам доведеться зустрічатися в плей-офф. Шахтар – грізний суперник, що звик до таких зустрічей у Лізі чемпіонів. Попри те, що вони – фаворити, ми віримо в свої сили та якості. Ми багато працювали торік, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Ми раді зіграти в цьому матчі, але я передусім як тренер думаю про Лор'ян у п'ятницю", – цитує хорвата офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що матчі плей-офф кваліфікації зіграють 17 і 24 серпня. Переможець двобою вийде в груповий етап ЛЧ.

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