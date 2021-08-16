Нико Ковач еще неделю назад назвал именно Шахтер фаворитом противостояния, пообещав, что его команда даст сопернику достойный отпор.

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"Ковач – хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", – сказал Срна в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже завтра, 17 августа, на территории княжества. Поединок в Харькове запланирован на 25 августа.

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