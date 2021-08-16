"Ковач – хитрый хорват из Германии ": Срна призывает не поддаваться манипуляциям соперника Шахтеря
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна отреагировал на слова главного тренера Монако.
Нико Ковач еще неделю назад назвал именно Шахтер фаворитом противостояния, пообещав, что его команда даст сопернику достойный отпор.
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"Ковач – хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", – сказал Срна в эфире программы Великий футбол.
Напомним, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже завтра, 17 августа, на территории княжества. Поединок в Харькове запланирован на 25 августа.
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