Динамо склало компанію Генку, Мідтьюлланду, АЗ, Борусії Д, Жиліні, Атлетіко та Севільї, які вийшли до 1/8 фіналу через плей-офф.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Тут на них очікують переможці груп – ПСЖ, Ліверпуль, Спортінг Лісабон, Реал, Бенфіка, Манчестер Юнайтед, Зальцбург та Ювентус, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Саме одна з цих команд може стати суперником Динамо в 1/8 фіналу, жеребкування відбудеться 14 лютого. Поєдинки цієї стадії заплановані на 1-2 березня.

До слова, Динамо із труднощами переграло Депортіво у боротьбі за путівку в 1/8 фіналу. Ігровий час завершився нічиєю 2:2, а у серії пенальті українці виявились сильнішими.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті