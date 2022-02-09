Динамо U-19 вирвало путівку в 1/8 Юнацької ліги УЄФА, перегравши однолітків з Депортіво у серії пенальті. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм був досить провальним для юнаків Динамо – Нахера вдало зіграв на добиванні, відкривши рахунок вже в дебюті. Втім, "біло-сині" за 3 хвилини відігрались. Курйозний розіграш кутового, серія рикошетів і Царенко відправив м'яч у ворота на дальній стійці.

Динамо U-19 по пенальті обіграло Депортіво і вийшло в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – кіпер киян став героєм серії

На перерву команди пішли за переваги іспанців при досить курйозному голі – Рубен Лопес запресингував голкіпера киян, і м'яч від гравця Депортіво закотився у ворота. Втім, він досить швидко отримав дві жовті картки, тож у другому таймі Динамо мало чисельну перевагу. Врятував "біло-синіх" Яцик шедевральним ударом у дальню дев'ятку. Гра перейшла у серію пенальті, де сильнішим виявилось Динамо.