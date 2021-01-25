Хорватський півзахисник покине англійський клуб, так і не зігравши за "містян" жодного матчу. В січні 2019-го Ман Сіті купив Палаверсу за 7 млн євро і відразу відправив у Хетафе на правах оренди.

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За інформацією Het Laatste Nieuws, наступним клубом 20-річного хорвата стане Кортрейк. Контракт розрахований на півтора сезону. Палаверса – прямий конкурент нашому Євгену Макаренту, який грає за "червоно-білих" у оренді з Андерлехта.

Варто додати, що угода між Ман Сіті та Хетафе передбачала, що гравець залишиться в Іспанії до літа 2021-го. Однак Палаверса не став важливим футболістом для "синіх", за весь час зігравши лише 4 матчі без результативних дій.

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