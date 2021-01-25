Хорватский полузащитник покинет английский клуб, так и не сыграв за "горожан" ни одного матча. В январе 2019-го Манчестер Сити купил Палаверсу за 7 млн ​​евро и сразу отправил в Хетафе на правах аренды.

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По информации Het Laatste Nieuws, следующим клубом 20-летнего хорвата станет Кортрейк. Контракт рассчитан на полтора сезона. Палаверса – прямой конкурент нашему Евгению Макаренту, который играет за "красно-белых" в аренде из Андерлехта.

Стоит добавить, что соглашение между Манчестер Сити и Хетафе предусматривало, что игрок останется в Испании до лета 2021-го. Однако Палаверса не стал важным футболистом для "синих", за все время сыграв лишь 4 матча без результативных действий.

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