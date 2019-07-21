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Коркішко відзначився голом у дебютному матчі за СК Дніпро-1

15:07 186 Читать на русском
Коркішко відзначився голом у дебютному матчі за СК Дніпро-1
Дмитро Коркішко / СК Дніпро-1

Новачок СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко забив перший гол в дебютному матчі за дніпровську команду.

Нападник відзначився на 85-й хвилині контрольного матчу проти ВПК-Агро, після виходу на заміну в другому таймі.

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У минулому сезоні Коркішко забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу в 31 матчі за Хатайспор, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.

До слова, Коркішко, який є вихованцем київського Динамо, раніше грав за Гіресунспор, Чорноморець, Полтаву, Мінськ, Арсенал-Київ і Динамо-2.

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