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СК Дніпро-1 переграв ВПК-Агро в спарингу

14:02 108 Читать на русском
СК Дніпро-1 переграв ВПК-Агро в спарингу
Підготовка дніпрян / СК Дніпро-1

Дніпровський СК Дніпро-1 здолав донедавна аматорський ВПК-Агро в черговому контрольному матчі.

Контрольний поєдинок

СК Дніпро-1 – ВПК-Агро – 2:0

Голи: Куліш, 51, Коркішко, 85

Склад СК Дніпро-1: Бабічин, Нагієв (Коркішко, 66), Зайков, Сафронов, Польовий, Загальський (Ярмолюк, 46), Вакулко, Сніжко, Чичиков, Бєляєв (гравець на оглядинах, 81), Кузін (Куліш, 46)

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Підопічні Дмитра Михайленка здобулу суху перемогу, забивши два м'ячі в другому таймі. На старті другої половини гри Станіслав Куліш у дотик замкнув простріл Чичикова з правого флангу. А під завісу поєдинку забитим м'ячем відзначився новачок команди Коркішко: Сніжко пасом кинув у прорив Дмитра, а той спокійно переграв голкіпера.

До слова, вже 31 липня СК Дніпро-1 стартує у новому сезоні УПЛ. У матчі 1-го туру дебютант ліги прийме вдома донецький Олімпік. Натомість ВПК-Агро чотирма днями раніше візьме старт у Другій лізі.

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Теги
Товариські матчі ВПК-Агро ВПК-Агро СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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