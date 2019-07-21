Коркишко отличился голом в дебютном матче за СК Днепр-1

Новичок СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко забил первый гол в дебютном матче днепровскую команду.

Нападающий отличился на 85-й минуте контрольного матча против ВПК-Агро, после выхода на замену во втором тайме.

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В прошлом сезоне Коркишко забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за Хатайспор, который выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

К слову, Коркишко, который является воспитанником киевского Динамо, ранее играл за Гиресунспор, Черноморец, Полтаву, Минск, Арсенал-Киев и Динамо-2.

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