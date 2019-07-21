Коркишко отличился голом в дебютном матче за СК Днепр-1

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Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеяннымЛига Европы — 14:15 120
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"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клубИспания — 10:29 686
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