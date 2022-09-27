Ліга націй, дивізіон В

1 група

Ірландія – Вірменія – 3:2

Голи: Іган, 18, Обафемі, 52, Бреді, 90+1 – Дашян, 71, Спертсян, 73

Вилучення: Амбарцумян, 89, Дашян, 90 (В)

2 група

Албанія – Ісландія – 1:1

Голи: Лельяні, 35 – Андерсон, 90+7

Вилучення: Гуннарссон, 11 (І)

4 група

Норвегія – Сербія – 2:0

Голи: Влаховіч, 42, Мітровіч, 54

Швеція – Словенія – 1:1

Голи: Форсберг, 42 – Шешко, 28

Паралельно з матчем України та Шотландії грали аутсайдери групи – Ірландія приймала Вірменію. Ірландці відкрили рахунок зі стандарту, а відразу по перерві закріпили перевагу пострілом Обафемі. Вірмени завдяки дальнім ударам відігралися. Однак на останніх хвилинах суддя призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою. Бреді реалізував пенальті. Команда Капароса вилітає в третій дивізіон.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

Вирішальний матч провалила Норвегія. "Вікінги" були за крок від виходу в еліту – потрібно було вдома не програти Сербії. Але норвежці зі всіма зірками в складі (Холанд, Едегор, Сьорлот) примудрилися програти. Обидва удари Холанда потягнув голкіпер, а серби атакували більше та краще.

Перший момент Влаховіча нейтралізував воротар, але Душан перед перервою все ж зумів забити, скориставшись прострілом Костіча. На початку другого тайму гості подвоїли перевагу, коли Іліч ідеально покотив на Мітровіча. Сербія перемогла, набрала 13 очок і вийшла в дивізіон А.

Вилетіла з цієї групи Швеція, яка сьогодні поступилася Словенії. За словенців фантастичний гол забив Шешко – діамант школи Ред Булл. Беньямін піймав м'яч і в дотик перебив голкіпера, повторивши знаменитий шедевр ван Бастена за Мілан. Шведи відповіли точним ударом Форсберга, але цього було мало.

Benjamin Sesko, delantero de Slovenia y del Red Bull Salzburgo ha marcado este pedazo de gol. Tiene 19 años y comienza a dejar estas joyas en el panorama mundial. pic.twitter.com/lLUnnpNsWk — Andrés Guillén (@Andres_GuillenA) September 27, 2022

Албанія втратила перемогу над Ісландією та фінішувала на третьому місці. З тієї групи не вилетів ніхто, адже там була збірна рашистів, яку дискваліфікували. Першим став Ізраїль.

Іспанія вирвала драматичну перемогу в Португалії і вийшла у плей-офф Ліги націй, Швейцарія викинула Чехію з еліти