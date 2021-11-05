Лига конференций, 4 тур

Группа G

Тоттенхэм – Витесс – 3:2

Голы: Сон, 15, Моура, 22, Расмуссен, 28 (аг) – Расмуссен, 32, Беро, 39

Удаления: Ромеро, 60 – Дуки, 82, Шуберт, 85

Ренн – Мура – 1:0

Гол: Баде, 76

Группа Е

Унион – Фейеноорд – 1:2

Голы: Триммель, 41 – Синистерра, 15, Дессерс, 72

Удаления: Триммель, 87, Тойхерт, 89

Славия Прага – Маккаби Хайфа – 1:0

Гол: Кухта, 49

Группа F

ПАОК – Копенгаген – 1:2

Голы: Живкович, 8 – Анкерсен, 34, Биль, 50

Удаление: Михайлидис, 90+4 (П)

Антонио Конте дебютировал во главе Тоттенхэма. Итальянец сразу перестроил команду на схему с тремя защитниками, а группу атаки сформировали Кейн, Сон и Моура. Им хватило полчаса, чтобы забить Витессу три мяча. Сначала Сон с острого угла открыл счет, затем Моура воспользовался пасом Кейна и удвоил преимущество, а третий гол после классной комбинации "шпор" гости забили себе сами.

Однако идеальный матч Тоттенхэма провести не сумел. Лондонцы пропустили с углового, а перед перерывом провалились справа в обороне и позволили Витессу сократить отставание до минимума. А после перерыва Тоттенхэм остался в меньшинстве после удаления Ромеро. "Шпорам" полчаса пришлось отстаивать победу. 1:9 – статистика ударов второго тайма.

Тоттенхэм все же удержал победный счет, набрал 7 баллов и поднялся на второе место группы G. Первым остался Ренн, минимально одолевший Муру. Первый успех Антонио Конте! Тоттенхэм завершал матч уже в большинстве – Витесс так хотел отыграться, что Дуки и Шуберт заработали красные.

В группе Е появился явный фаворит. Фейеноорд вырвал победу над Унионом и возглавил квартет. Вернее, немцы сами подарили гостям три очка. Они пропустили первыми, отыгрались благодаря шикарному удару Триммеля, но во втором тайме голкипер Люте не справился с мокрым мячом и поскользнулся. Ошибку подстерег Дессерс. Славия обыграла Маккаби и поднялась на второе место с 6 очками.

Квартет F тоже сулит горячую развязку на финише. Копенгаген совершил камбэк против ПАОК и вырвался на вершину таблицы с 9 очками. У Слована и ПАОК – на два балла меньше.

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