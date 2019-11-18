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Коноплянка назвав першочергову ціль збірної України на Євро-2020

00:07 360 Читать на русском
Коноплянка назвав першочергову ціль збірної України на Євро-2020
Євген Коноплянка / Getty Images

Хавбек збірної України Євген Конплянка розповів про основні завдання "синьо-жовтих" у фінальній стадії Євро-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"У першу чергу хочу сказати, що цілі треба ставити заздалегідь. Вийти з групи – це наша перша мета. Потім, якщо зможемо це зробити, будемо ставити іншу мету. Звичайно, ми можемо говорити, що хотіли б грати в фіналі. Але всі хочуть виграти Євро, правильно? Тому давайте не будемо забігати далеко, а почнемо з простого – вихід з групи. А потім буде вже видно.

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Як, ми не програли жодного матчу? А що, треба було програти, щоб не було подібних питань? Ну як? Готуємося правильно до суперників, знайшли свою гру.

Секрет успіху? Давайте Андрієві Миколайовичу поставимо це питання. Сьогодні, може, нам пощастило. Завтра може бути все навпаки. Але я не проти, щоб був такий фарт, як сьогодні. Це дух команди, ми не хотіли програвати. Тиснули на суперника до кінця, хоча не все виходило. Але ми досягли того результату, якого прагнули", – сказав Коноплянка в ефірі ПроФутбол.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

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