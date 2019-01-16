Коноплянка в Бешикташ? У нього занадто велика зарплата, – турецький журналіст

Турецький журналіст Фатіх Доган оцінив можливість переходу вінгера Шальке Євгена Коноплянки в Бешикташ.

"Коноплянка раніше дійсно був трансферною метою Бешикташа. Але я не думаю, що цей перехід реальний зараз через високу зарплату Коноплянки. Бешикташ не може собі дозволити стільки платити", – написав Доган у своєму Твіттері.

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Раніше повідомлялось, що за українця з Бешикташем позмагається інший стамбульський клуб – Фенербахче, який нині перебуває в зоні вильоту турецької Суперліги.

Нагадаємо, Коноплянка знаходиться в списку гравців, яких Шальке хоче продати.