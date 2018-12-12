Шальке – Локомотив – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Шальке переміг Локомотив у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Локомотив.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 6-й тур група D

Шальке – Локомотив – 1:0

Голи: Шопф, 90+1

Перемогу гельзенкірхенцям точним ударом приніс Шопф, якому вдалося відзначитися вже у компенсований арбітром час.

Ліга чемпіонів: Шальке з Коноплянкою переміг Локомотив, який завершив виступи у єврокубках

Шальке набрав одинадцять очок та вийшов з групи з другого місця, а Локомотив з трьома очками залишився четвертим, покинувши єврокубки.