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Шальке – Локомотив – 1:0 – відео гола та огляд матчу

11 грудня 23:14 479 Читать на русском
Шальке – Локомотив – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Шальке – Локомотив – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Шальке переміг Локомотив у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Локомотив.

Ліга чемпіонів 2018/2019, 6-й тур група D

Шальке – Локомотив – 1:0

Голи: Шопф, 90+1

Перемогу гельзенкірхенцям точним ударом приніс Шопф, якому вдалося відзначитися вже у компенсований арбітром час.

Ліга чемпіонів: Шальке з Коноплянкою переміг Локомотив, який завершив виступи у єврокубках

Шальке набрав одинадцять очок та вийшов з групи з другого місця, а Локомотив з трьома очками залишився четвертим, покинувши єврокубки.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів6 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Локомотив Москва: Вівторок 11 грудня 2018

Шальке
Матч завершено
1 : 0
Локомотив Москва
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