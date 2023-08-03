Коноплянка дебютував за Клуж драматичним вильотом з Ліги конференцій
У Лізі конференцій відбуваються матчі-відповіді другого раунду кваліфікації. Стежимо за результатами наших футболістів.
Євген Коноплянка дебютував за Клуж. Щоправда, вечір не буде радісним для зірки українського футболу – його команда вилетіла з єврокубків. Перший матч проти Адана Демірспора завершився внічию, а сьогодні румуни програли перший тайм. По перерві Клуж залишився в більшості та відквитав один гол.
Тренер випустив 4 свіжих гравців, серед яких був Коноплянка, щоб вирвати перемогу. Євген навіть завдав одного удару по воротах. Але в доданий час вирішальний гол забили турки. Ліга конференцій завершилася для Коноплянки за 20 хвилин.
Вихованець Карпат створив сенсацію в Андоррі, українці масово вилітають з Ліги конференцій
Олександр Драмбаєв обіграв Олександра Сафронова в українському дербі. Вихованець Шахтаря з Осієком здолав на виїзді Залаегерсег і продовжує боротьбу в турнірі.
Михайло Месхі вилетів з Ліги конференцій. Коли українець виходив на заміну в середині другого тайму, його Кечкемет мав комфортну перевагу (1:3) за сумою двох матчів. Однак потім Рига забила один гол, на п'ятій компенсованій хвилині – рятівний другий, а вже в овертаймі (120+2) – тріумфальний третій.
Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді
Залаегерсег (Угорщина) – Осієк (Хорватія) – 1:2, за сумою двох матчів – 1:3
Голи: Ікоба, 82 – Гергень, 9(аг), Споляріч, 73
Рига (Латвія) – Кечкемет (Угорщина) – 3:1, за сумою двох матчів – 4:3
Голи: Музінга, 62, Манкенда, 90+5, Нгом, 120+2 – Ваго, 8
Адана Демірспор (Туреччина) – Клуж (Румунія) – 2:1, за сумою двох матчів – 3:2
Голи: Акінтола, 43, Ндіає, 90+4 – Могос, 68
Вилучення: Гравільон, 63 (А)