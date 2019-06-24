Конопля: За перемогу на чемпіонаті світу керівники УАФ вручили нам вимпели, значки і сказали "Велике спасибі"

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля поділився враженнями від зустрічі збірної на батьківщині.

"Думаю, між 50-ма тисячами, як було в Сербії в 2015-му і 200-300 чоловік у нас різниця все-таки є. І то, в аеропорту більша частина тих, хто зустрічав – родичі та журналісти. Не знаю, як це коментувати, вже все сталося.

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Потім приїхали до федерації, було приємно, що автобус встигли розклеїти – це праця, і ми цінуємо такі моменти. Там вже нас чекали високопоставлені гості, урочиста частина. Далі значки, вимпели і сказали: "Велике спасибі", – поділився Конопля в коментарі 112.ua.

Нагадаємо, напередодні юніорська збірна України тріумфально завершила виступи на чемпіонаті світу в Польщі, у фіналі обігравши команду Кореї U-20 (3:1).

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