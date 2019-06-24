Конопля: За победу на чемпионате мира руководители УАФ вручили нам вымпелы, значки и сказали "Большое спасибо"

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля поделился впечатлениями от встречи сборной на родине.

"Думаю, между 50-ю тысячами, как было в Сербии в 2015-м и 200-300 человек у нас разница все-таки есть. И то, в аэропорту большая часть тех, кто встречал – родственники и журналисты. Не знаю, как это комментировать, уже все произошло.

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Затем приехали в федерацию, было приятно, что автобус успели расклеить – это труд, и мы ценим такие моменты. Там уже нас ждали высокопоставленные гости, торжественная часть. Далее значки, вымпелы и сказали: "Большое спасибо", – поделился Конопля в комментарии 112.ua.

Напомним, накануне юниорская сборная Украины триумфально завершила выступления на чемпионате мира в Польше, в финале обыграв команду Кореи U-20 (3:1).

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