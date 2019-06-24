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Конопля: Супряга закрив рот хейтерам, які казали, типу "Динамо його купило, а він там не грає"

12:53 76 Читать на русском
Конопля: Супряга закрив рот хейтерам, які казали, типу "Динамо його купило, а він там не грає"
Збірна України U-20 – чемпіон світу / FIFA

Чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-20 Юхим Конопля підтримав Владислава Супрягу – героя фінального матчу проти Південної Кореї.

Нагадаємо, саме дубль Супряги у ворота Південної Кореї дозволив Україні змінити хід поєдинку та стати чемпіоном світу.

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"Вихід Супряги у фіналі чемпіонату світу – це тренерське рішення, чуйка, інтуїція, шосте чуття. Як завгодно можна назвати, але це зіграло. Коли нападники на хвилі, то можуть із закритими очима обігрувати і м'ячі забивати. А коли трохи не йде і не виходить, їм дуже важко. На них завжди багато уваги звертають.

Але Владу дали шанс, і він ним скористався. Закрив рот хейтерам і всім, хто ніс усяку нісенітницю, типу Динамо купило Супрягу, а він там не грає. Він всім все показав на ділі. Вийшов у фіналі і поклав двічі", – цитує Коноплю Tribuna.

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