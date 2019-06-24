Конопля: Супряга закрыл рот хейтерам, которые говорили, типа "Динамо его купило, а он там не играет"

Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-20 Ефим Конопля поддержал Владислава Супрягу – героя финального матча против Южной Кореи.

Напомним, именно дубль Супряги в ворота Южной Кореи позволил Украине изменить ход поединка и стать чемпионом мира.

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"Выход Супряги в финале чемпионата мира – это тренерское решение, чуйка, интуиция, шестое чувство. Как угодно можно назвать, но это сыграло. Когда нападающие на волне, то могут с закрытыми глазами обыгрывать и мячи забивать. А когда немного не идет и не получается, им очень трудно. На них всегда много внимания обращают.

Но Владу дали шанс, и он им воспользовался. Закрыл рот хейтерам и всем, кто нес всякую чушь, типа Динамо купило Супрягу, а он там не играет. Он всем все показал на деле. Вышел в финале и положил двушку", – цитирует Коноплю Tribuna.

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