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Колумбія – Англія: британці не програвали "кафетерос" в останніх 5 матчах

21:45 91 Читать на русском
Колумбія – Англія: британці не програвали "кафетерос" в останніх 5 матчах
Колумбія – Англія / Фото: ФІФА

Збірна Англії не зазнавала поразок від Колумбії в останніх 5 очних зустрічах.

В останньому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зустрічаються Англія і Колумбія.

Колумбія – Англія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Цікаво, що британці не програвали "кафетерос" в останніх 5 матчах, повідомляє портал Opta.

Останнє протистояння цих команд було в 2005 році, тоді Англія перемогла з рахунком 3:2 завдяки хет-трику Майкла Оуена.

Нагадаємо, Футбол 24 проводить текстову онлайн трансляцію матчу Колумбія – Англія.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія

live 88'
0 : 1
Англія
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ЧС 2018 Колумбія - Англія Англія Колумбія Колумбія
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