Колумбія – Англія: британці не програвали "кафетерос" в останніх 5 матчах

Збірна Англії не зазнавала поразок від Колумбії в останніх 5 очних зустрічах.

В останньому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зустрічаються Англія і Колумбія.

Колумбія – Англія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Цікаво, що британці не програвали "кафетерос" в останніх 5 матчах, повідомляє портал Opta.

Останнє протистояння цих команд було в 2005 році, тоді Англія перемогла з рахунком 3:2 завдяки хет-трику Майкла Оуена.

Нагадаємо, Футбол 24 проводить текстову онлайн трансляцію матчу Колумбія – Англія.