Колумбія – Англія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Колумбія та Англія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Колумбія – Англія

3 липня, 21:00, Москва, "Відкриття Арена"

Головний арбітр: Марк Гейгер (США)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Останній день 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 відданий двом дуже рівним парам, однак вивіска матчу Швеція – Швейцарія за статусом серйозно поступається грі Колумбії проти Англії. Це – топ-матч топ-футболістів у топ-турнірі, і немає ніякого значення, що гра підопічних Хосе Пекермана повниться суперечностями, а Гарет Саутгейт привіз дуже омолоджений варіант збірної. Навпаки – це лише "додає перцю" зустрічі команд, вильоту яких на такому ранньому етапі не бажав би ніхто (крім, хіба що, шотландців).

Колумбія – Англія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Виступи Колумбії на чемпіонаті світу-2018 оцінити дуже важко. З одного боку, Фалькао та компанія розгромили Польщу та здолали опір міцного Сенегалу, вигравши групу Н, а єдина поразка від Японії відбулася на фоні вилучення вже на третій хвилині. З іншого боку, поляки провели турнір у статусі боксерської груші, Сенегал програв мінімально після стандарту на 74-й хвилині, а японці забивали тоді, коли сил у "лос кафетерос" було ще достатньо – при чому на фоні впевненої гри, яка й призвела до червоних карток та гольових стандартів. Матч проти Англії має дати відповідь на питання: що собою являє Колумбія? Топ-колектив, якому просто не щастило, чи команду з прихованими проблемами, за які карала лише сильна Японія?

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Англія також неоднозначно провела груповий етап. Підопічні Гарета Саутгейта стали однією з найбільш результативних збірних та проявили характер, забивши переможний м'яч у ворота Тунісу в компенсований час. Для дуже молодої команди це похвально, але з атакувальними збірними вона демонструвала "дир-дир" – грала сама та давала грати супернику. Тактичні ходи, грамотні перебудування, геніальні заміни? Ні, це не шлях Англії – і невідомо, що взагалі він собою являє. Важкий сірий матч проти Тунісу був виграний на характері (та фарті), над Панамою познущалися на класі, а от Бельгії на тому ж класі програли. Чи вистачить "трьом левам" характеру або класу в 1/8 фіналу проти Колумбії і чи прогресує ця команда? Питання відкрите.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Англія жодного разу в історії не програвала Колумбії: у п'яти матчах "леви" тричі перемогли та двічі зіграли внічию. Загальний рахунок – 10:3 на користь Англії.

2. Англія має позитивну статистику у зустрічах проти збірних країн Південної Америки – 72 матчі, 25 перемог, 25 нічиїх та 22 поразки. Загальний рахунок – 91:81 на користь збірної Англії.

3. Збірна Колумбії лише два рази в історії виходила в 1/8 фіналу чемпіонату світу – і лише одного разу пройшла до наступного раунду. В 2014 році колумбійці переграли Уругвай та вийшли в чвертьфінал Мундіалю.

4. У п'яти попередніх чемпіонатах світу збірна Англії лише два рази виходила в чвертьфінал, а у 2014 році вона навіть не вийшла з групи.

5. Головний тренер збірної Колумбії – Хосе Пекерман – з часу свого призначення у 2012 році не програв жодного матчу проти європейських збірних.

Кадрова ситуація

Колумбія має досить неприємну ситуацію зі складом. Капітан та лідер команди – Хамес Родрігес – може пропустити матч з Англією, адже ніяк не хоче заліковуватись пошкодження, отримане ще перед чемпіонатом світу-2018. Через нього він почав гру проти Японії на лавці запасних та завершив із Сенегалом вже у першому таймі. Хосе Пекерман відверто заявив, що не знає, яким є стан Хамеса, хоча всі обстеження та тренування показали, що до гри проти Англії хавбек Баварії готовий. Втім, невпевненість тренера та його заяви про те, що Муріель може замінити капітана, натякають, що Хамес не вийде в основі.

Хамес Родрігес може пропустити матч ЧС-2018 проти Англії

Під питанням знаходиться і участь у матчі Абеля Агілара. У матчі проти Польщі він потягнув м'яз, однак перед Англією захисник тренувався у загальній групі. Ймовірно, він все ж вийде на поле, однак його можлива відсутність також не має дивувати.

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У Гарета Саутгейта ситуація з кадрами простіша. Більшості основних футболістів в останньому турі групового етапу він дав відпочити. Деле Аллі, який через ушкодження м'яза стегна пропустив матчі проти Панами та Бельгії, повернувся до тренувань і вже чотири дні як працює у загальній групі. Після ушкодження гомілки до неї також повернувся і Джон Стоунз.

Деле Аллі готовий зіграти у матчі ЧС-2018 Колумбія – Англія

Єдиним гравцем, участь якого у матчі проти Колумбії викликає питання, є Рубен Лофтус-Чік. За три дні до гри він тренувався індивідуально, заліковуючи травму, але навряд чи його втрата серйозно засмутить Саутгейта. Лофтус-Чік – гравець ротації, тому в основі його чекати не доводиться за будь-яких розкладів.

Орієнтовні склади на матч Колумбія – Англія

Колумбія: Оспіна, Мохіка, Д. Санчес, Міна, Аріас, К. Санчес, Урібе, Муріель, Кінтеро, Куадрадо, Фалькао

Англія: Пікфорд, Магуайр, Стоунз, Вокер, Янг, Хендерсон, Тріпп'єр, Лінгард, Аллі, Кейн, Стерлінг

Прогноз Футбол 24 – 2:2 в основний час, перемога Англії в екстра-таймах / виграш Колумбії в серії пенальті

Збірну Англії визначили фаворитом як букмекери, так і вболівальники. Воно й не дивно: Англія – більш статусна команда з футболістами, які виступають у найкращих клубах найкращої ліги світу, чого не скажеш про переважну більшість гравців Колумбії. Крім того, англійський футбол зразка 2018 року – це вкрай швидкий та неймовірно енерговитратний вид спорту, що також має допомогти "трьом левам" у грі проти колумбійців. Однозначно, Англія має все для перемоги – однак тут є кілька нюансів.

Збірна Англії – одна з наймолодших команд ЧС-2018

Основний склад збірної Англії, по суті, зіграв лише один складний матч – і не проти Бельгії, а проти Тунісу. Можна, звісно, бити рекорди на фоні розгрому Панами, однак навряд чи це має велике значення для ігрового прогресу на ЧС-2018. По суті, Англія починає турнір заново – і це дуже серйозна проблема, адже колумбійці вже зігралися та набрали більш-менш стабільний хід. Крім того, основа збірної Англії представлена молоддю, а це означає неодмінні проблеми з психологією та фізикою – особливо в останній третині гри.

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Колумбія – досвідчена команда з топ-форвардом та потужною атакуючою лінією півзахисту. Англія у кадровому плані схожа з нею. Колумбія – більш вікова, Англія – більш молода. Колумбія розкачалася, однак не настільки, щоб бути впевненим у її потужній грі проти Англії – а та, по суті, починає чемпіонат світу-2018 з рестарту. Словом, це два схожих колективи, козирі та недоліки яких б'ють один одного, тому велика кількість голів та овертайми бачаться дуже вірогідними. В додатковий час молоді та витривалі англійці матимуть деяку перевагу над Колумбією, але якщо справа дійде до пенальті – молодість може вийти боком.

Михайло Юхимено, Футбол 24