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Колесніков: Я би зніс НСК Олімпійський і побудував стадіон не гірший, ніж Емірейтс

11:20 438 Читать на русском
Колесніков: Я би зніс НСК Олімпійський і побудував стадіон не гірший, ніж Емірейтс
Борис Колесніков / Фото: 112.ua

Президент хокейного клубу Донбас Борис Колесніков розповів про те, що дало українському спорту Євро-2012.

"Перш за все, Україна продемонструвала всьому світу свої технічні можливості. Мені дзвонили з багатьох країн, тут були журналісти не тільки з Європи, але з Північної Америки, Японії та інших країн – вони, звичайно, були в захваті. Промоушен для України був шикарний. Інше питання, що цим не скористалися і потонули в політиці.

Колесніков: Україна перед Євро-2012 побудувала більше, ніж Грузія за 15 років

А щоб чемпіонат дав поштовх саме спорту в країні, потрібно, щоб збірна України його як мінімум виграла.

Якби у мене було на вісім місяців більше, я би зніс НСК Олімпійський і побудував за ті ж гроші стадіон не гірше, за Емірейтс у Лондоні. Професійні будівельники чудово розуміють, що реконструкція старого, як правило, дорожче нового будівництва", – цитує Колеснікова Корреспондент.

Теги
НСК Олімпійський Збірна України Євро-2012 Борис Колесніков Емірейтс
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