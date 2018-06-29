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Кобін покине Тобол

15:18 142 Читать на русском
Кобін покине Тобол
Василь Кобін / Фото: kazfootball.kz

Екс-гравець львівських Карпат та донецького Шахтаря вирішив покинути чемпіонат Казахстану.

З 1 липня 2018 року 33-річний півзахисник Василь Кобін отримає статус вільного агента, повідомляє ресурс kazfootball.kz.

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В минулому сезоні чемпіонату Казахстану Кобін відіграв 8 поєдинків та допоміг Тоболу вийти в зону Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше Тобол покинув ще один український футболіст Антон Шиндер.

Теги
Світ Тобол Тобол Василь Кобін Василь Кобін Чемпіонат Казахстану
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