Клюйверт назвав ризики, які може спричинити повернення Неймара в Барселону

Директор академії Барселони Патрік Клюйверт не в захваті від потенційного трансферу форварда ПСЖ Неймара в каталонський гранд.

"Ніколи не знаєш, що може трапитися, але, як ви бачили, нелегко підписати Неймара. З двох причин: Катар, а також той факт, що, якщо ви його привезете, ви загальмуєте деяких гравців, які вже знаходяться в команді.

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Це рішення, яке повинно прийматися всередині клубу. Якщо ви підпишете Неймара, це буде чудовим підсиленням. Але цим ви загальмуєте Ансу Фаті, який грає на тій же позиції, або інших футболістів.

І що ми будемо робити? Ось про що ми повинні запитати себе. Чи хочемо ми бачити Неймара, чи щоб прогресували молоді футболісти? Або і того, і іншого?" – цитує Клюйверта Goal.com.

Нагадаємо, влітку відбувалась сага з поверненням Неймара в Барсу, у підсумку бразилець залишився в ПСЖ та зустрівся з обуренням французьких фанатів.

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