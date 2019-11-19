Грізманн готовий покинути Барселону і може посприяти поверненню Неймара в Іспанію, – ЗМІ

Журналіст Ok Diario Едуардо Інда розповів, що нападник Барселони Антуан Грізманн незадоволений своїм становищем в клубі і хоче піти в ПСЖ.

"Грізманн вже ситий донесхочу Барселоною, у нього не складаються стосунки з Мессі, і він хоче перейти в ПСЖ. Це може бути частиною угоди щодо поверненню Неймара в Барсу", – цитує Інду El Chiringuito.

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Раніше в ЗМІ з'являлась інформація про те, що Мессі нібито не хотів бачити француза в команді, і виступав проти його трансферу, однак сам аргентинець це заперечував. До того ж Грізманн запевнив, що у них нормальні відносини, а спілкуватися їм складно один з одним через те, що вони обидва неговіркі за своєю натурою.

Нагадаємо, 28-річний Грізманн перейшов у Барселону з мадридського Атлетіко влітку 2019 роки за 120 млн євро. В активі француза чотири забиті м'ячі і три гольові передачі в 15 матчах за каталонську команду.

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