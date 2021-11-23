Миколаїв продовжує лихоманити, однак про зникнення клубу з футбольної мапи України не йдеться.

Миколаїв розірвав контракти практично з усіма футболістами та працівниками, повідомляє Meta Ratings.

Матч Другої ліги перенесений через спалах коронавірусу – одна з команд залишилась без 14 гравців

У клубі запущений процес реорганізації. При цьому перед звільненими не погашені борги за кілька місяців.

Нагадаємо, останні три матчі миколаївців було перенесено на наступний рік. Офіційною причиною став спалах коронавірусу в команді. Повідомлялося про інфікування 13-ти гравців із 25-ти, які є у заявці.

До слова, найкращий бомбардир Другої ліги – форвард Сергій Кравченко – вже знайшов собі новий клуб. 31-річний футболіст продовжить кар'єру у Таврії-Сімферополь.

Друга ліга: Любомир виграв вперше в сезоні, Полтава дотисла Яруд у матчі з двома вилученнями і незабитим пенальті