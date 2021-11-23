Николаев продолжает лихорадить, однако об исчезновении клуба с футбольной карты Украины речь не идет.

Николаев разорвал контракты практически со всеми футболистами и сотрудниками, сообщает Meta Ratings.

Матч Второй лиги перенесен из-за вспышки коронавируса – одна из команд осталась без 14 игроков

В клубе запущен процесс реорганизации. При этом перед уволенными не погашены долги за несколько месяцев.

Напомним, последние три матча николаевцев были перенесены на следующий год. Официальной причиной стала вспышка коронавируса в команде. Сообщалось об инфицировании 13 игроков из 25 находящихся в заявке.

К слову, лучший бомбардир Второй лиги – форвард Сергей Кравченко уже нашел себе новый клуб. 31-летний футболист продолжит карьеру в Таврии-Симферополь.

Вторая лига: Любомир выиграл впервые в сезоне, Полтава дожала Яруд в матче с двумя удалениями и незабитым пенальти